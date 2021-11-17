Сеул, 17 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Большинство жителей Южной Кореи считают, что пандемия коронавируса повлияла на все сферы их жизни и усложнила отношения между людьми, кроме семейных отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Michael Sean Gallaghe В Южной Корее

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Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 27 мая среди 36 тыс. человек старше 18 лет, более 35% жителей страны считают, что пандемия повлияла на их социальную жизнь, изолировав от родных и друзей.

Многие участники опроса считают, что пандемия отрицательно повлияла на деятельность людей в свободное время, в том числе, религиозную.

Лишь 12,9% корейцев считают, что благодаря пандемии им удалось улучшить семейные отношения.

25% опрошенных считают, что их жизнь в целом ухудшилась, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению доходов и увеличению долгов, а также к повышению цен в ресторанах, на одежду и продукты питания.