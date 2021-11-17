Волгоград, 17 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Волгоградской области 17 ноября подтверждено 463 новых случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем выявлено сутками ранее. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 28 районах региона. В летальную статистику внесли ещё 37 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 111 874 носителя инфекции. Справились с заражением 96 623 человека, в то числе 315 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 4 108 жителей.

Медицинскую помощь в стационарах и амбулаторных условиях получают 11 143 пациента.