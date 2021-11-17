Москва, 17 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от коронавируса следует организовать на вокзалах и аэропортах. Об этом 17 ноября заявил член общественной палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я поддерживаю решение по созданию пунктов вакцинации не только в торговых центрах, но и на железнодорожных вокзалах, аэропортах», — сказал общественник.

По его словам, нужно создать максимально комфортные условия для того, чтобы человеку не приходилось искать пункт вакцинации в шаговой доступности.

«Если в Москве с этим все прекрасно, то в регионах все не совсем так радужно, как это может показаться», — заявил Зотов.