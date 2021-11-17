Варшава, 17 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Польше силовики пресекли новую попытку штурма границы со стороны Белоруссии, сообщил 17 ноября пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев. Беженцы 16 ноября попытались прорваться через границу, но польские силовики не позволили им это сделать.

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