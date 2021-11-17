Таллин, 17 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Эстонские военные готовы к установке временного проволочного заграждения на границе с Россией для того, чтобы предотвратить возможные гибридные атаки на границы Евросоюза и НАТО. Об этом 17 ноября заявил министр обороны страны Калле Лаанет в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

(сс) CWitte Граница

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Как отметил глава эстонского минобороны, в настоящее время отсутствуют признаки какой-либо угрозы на границе двух стран, однако, по словам Лаанета, как показывает ситуация с мигрантами на границе Польши с Белоруссией, стране необходимо быть готовой к быстрому развитию ситуации.

«Мы готовы к возведению временного проволочного заграждения протяженностью более 30 километров. Так как требуется три-четыре ряда, то в реальности у нас есть проволока на 130 километров. Я убежден, что весьма скоро это реализуется», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что группы мигрантов прошедшей ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Белоруссии.