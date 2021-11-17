Москва, 17 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Термометрия в поездах дальнего следования в России зачастую не способна выявить пациентов с симптомами COVID-19. Об этом 17 ноября заявил член общественной палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению общественника, нечто подобное, с большой долей вероятности, произойдет и с контролем за QR-кодами на железнодорожном транспорте.

«Первое время будут проверять коды, паспорт, но потом это пропадет. Проверки температуры человека — я знаю, что многие градусники, которые используют сотрудники железных дорог при проверке температуры они показывают 34 градуса практически у всех пассажиров. Покупают самые дешевые градусники, а они не показывают никаких данных. Следовательно, эту процедуру нужно либо убрать, либо адаптировать так, чтобы это все работало», — сказал Зотов.