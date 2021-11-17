Москва, 17 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Меры по введению в России QR-кодов на транспорте составлены таким образом, что их нельзя назвать логичными. Об этом 17 ноября заявил член общественной палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт назвал положительным моментом тот факт, что QR-коды не планируется вводить на городском общественном транспорте.

«Скажу, что меры правительства не логичны. До пандемии в год порядка 10 млрд перемещалось у нас по стране городским общественным транспортом. Это к вопросу, где можно подхватить вирус. А на авиации перемещалось до пандемии около 100 млн человек. Это несопоставимые цифры. То есть, мы вводим QR-коды в авиации, но не вводим в городском общественном транспорте и такси», — сказал Зотов.