Цхинвал, 17 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 249 тестов на коронавирус, из которых 33 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 17 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1986 человек, 100 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9580 носителей SARS-CoV-2, из них 7594 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 160 случаев смерти пациентов с COVID-19, данных об умерших за последние сутки нет.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева накануне сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным, размещены 94 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра девять человек, поступили туда — столько пациентов.

16 ноября в Южной Осетии сообщили, что в ходе 269 исследований 39 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики в тот день признали 100 человек. Умер за сутки один пациент с COVID-19.