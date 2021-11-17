Сеул, 17 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 33 249 человек. Об этом 17 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По состоянию на 00:00 17 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 062 748 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 81,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 46 728 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 243 219 человек. Уровень полной вакцинации составил 78,4%

За последние два дня (15 — 16 ноября) в стране было зарегистрировано 2847 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 377 303 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на двенадцать человека, до 907 человек.