Москва, 17 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Население негативно относится к инициативе по обязательному введению QR-кодов на транспорте. Об этом 17 ноября заявил член общественной палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Граждане крайне негативно отреагировали на те меры, которые были предложены», — сказал Зотов.

По его мнению, связано это с тем, что инициатива о QR-кодах на транспорте не до конца доработана и находится в «сыром виде».

«Со стороны граждан хотел бы отметить опасения, сам я вакцинирован, но считаю, что эта мера не оправдана. Она прежде всего призвана увеличить количество вакцинированных граджан. Но механизмов повысить вакцинацию есть гораздо большее количество, и они менее затратные», — отметил общественник.