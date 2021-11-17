Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки ещё 645 человек получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 ноября. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (196), Волгодонске (31), Шахтах (30), Таганроге (29), Аксайском (18) районе, Новочеркасске (16), Азовском (15), Красносулинском (13), Сальском (12), Белокалитвинском и Неклиновском (по 11) районах. 21% заразившихся — люди старше 66 лет, более 10% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 167 097 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением более 142 тысяч носителей инфекции, завершивших лечение.