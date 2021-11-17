Подгорица, 17 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 58,5 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 54,7 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 267 397 человек или 43,1 процента, а вторую — 250 046 человек или 40,3 процента от общей численности населения.

В Черногории 762 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 386 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 1410 человек, всего 32 238 человек. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.