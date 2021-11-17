Симферополь, 17 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 867 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 ноября. Накануне, 16 ноября, сообщалось о 859 заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 110 370 случаев заражения. Выздоровели 98 056 человек, в том числе за последние сутки выписаны 866 пациентов.

Скончались в регионе от COVID-19 и осложнений на фоне болезни 3 308 человек, 20 крымчан вошли в статистику летальности за последние сутки.