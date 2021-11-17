Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Сотрудники многофункциональных центров Ростовской области начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 и перенесённом заболевании в бумажном виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививке от коронавируса

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«Мы исходим из того, что наша сеть МФЦ всегда должна отвечать требованиям времени, предоставлять жителям Дона все необходимые услуги своевременно и качественно. Помощь в получении бумажного сертификата с QR-кодом во всех МФЦ области — еще один шаг в этом направлении», — отметил заместитель донского губернатора Артём Хохлов.

Воспользоваться услугой смогут те граждане, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» или не имеет возможности распечатать QR-код.

ИА REGNUM напоминает, что в России с 16 ноября началась выдача бумажных сертификатов о вакцинации от COVID-19.