Москва, 17 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пускать по QR-кодам на заседания и в комитеты нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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»Просьба к аппарату Госдумы соответствующие решения принять в рамках пропускной системы с тем, чтобы был код на вход в Госдуму тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и в комитеты», — сказал Володин.

Он обратил внимание полпреда правительства РФ Александра Синенко на законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

Надо начинать с себя, обратился Володин к Синенко и спросил, привит ли он.

«Если бы вы сказали нет, тогда пришлось вам из зала выйти, а правительство направило другого полномочного представителя. Такой же QR-код должен быть у всех, кто приходит в вашу ложу, Гарри Владимирович (Минх, полпред президента РФ — ред.) — в вашу», — сказал спикер Госдумы.