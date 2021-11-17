Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге после ощутимого спада вновь начала расти. За последние сутки в больницы с COVID-19 и пневмонией доставили 397 человек, сообщили 17 ноября в региональном оперштабе. Это на 155 человек больше, чем в предыдущие сутки. То есть рост за сутки составил 64%.

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Тем не менее, благодаря бодрой выписке выздоровевших, число пациентов в больницах снижается. По данным на 17 ноября, в коронавирусных стационарах Петербурга находятся 7217 человек, это на 190 человек меньше, чем было сутками ранее. В реанимации находятся 692 пациента (+6 к уровню предыдущих суток), в том числе 334 пациента подключено к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

Для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 9488 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 17 ноября свободны 42,17% коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сейчас находятся 38 340 пациентов, это на 817 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 3982 человека находятся на домашнем карантине (-220), 55 человек — в обсерваторе (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки уменьшился на 0,08 единицы и составляет на сегодня 0,94 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.