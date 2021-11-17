Джакарта, 17 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Правительство Индонезии получило 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от властей Австралии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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Сотрудничество по разделению доз вакцины отражает сильное всеобъемлющее стратегическое партнерство между Индонезией и Австралией.

Правительство Индонезии ценит и очень благодарно Австралии за поставку вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин напомнил провинции Северная Суматра об ускорении вакцинации против коронавируса.