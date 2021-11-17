Саратов, 17 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки среди носителей коронавируса скончались 29 пациентов. Таким образом, с начала пандемии жертвами инфекции стали 4309 жителей региона, сообщает обновленные данные по состоянию на 17 ноября облминздрав.

Госпиталь

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За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 13 мужчин и 16 женщин в возрасте от 42 до 94 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала наблюдения зарегистрировали 112 202 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 97 198 человек.

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