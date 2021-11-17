Казань, 17 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 17 ноября зарегистрировано 34 728 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 273 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 27 406 ковид-пациентов, скончались 1134 носителя вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 183 пациента, количество летальных исходов возросло на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Казани создали сообщество в telegram под названием «Довези друга».

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