Москва, , 11:43 — REGNUM Более трети жителей России (36%) одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. 28% — в самолетах, 26% — в поездах, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Не исключают введение электронных пропусков в кафе и ресторанах 25%, учреждениях культуры — 23%, в непродовольственных магазинах — 16%. Против введения QR-кодов в каких либо заведениях и общественных местах 42% опрошенных.

Больше всего противников QR-кодов насчитывается среди непривитых от коронавируса граждан (70%), а также среди жителей Санкт-Петербурга (54%) и Екатеринбурга (47%), меньше — в Новосибирске (38%).

Опрос проведен 12—15 ноября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 444 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, большинство российских туристов (74%) откажутся от покупок путёвок, если введут обязательные QR-коды.

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