Нижний Новгород, 17 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 39 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8383 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в области выявили 778 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 774 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 204 617 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 17 514 человек.

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