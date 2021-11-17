Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области продолжается суточный рост числа новых зараженных коронавирусом. За прошедший день лабораторным путем было выявлено еще 424 случая инфицирования, что на 11 больше чем днем ранее. Об этом 17 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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Так, наиболее число зараженных выявлено в населенных пунктах Тихвин (31), Гатчина (30), Кириши (24), Кудрово (16), Волхов (15), Мурино (14), Сланцы (12), Пикалёво, Тосно (по 11), Всеволожск, Сертолово, Кингисепп (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 85 113 местных жителей. Из них 65 929 человек выздоровели, в том числе 403 из них были выписаны за минувший день.

Скончались в регионе 2694 пациента с COVID-19, в том числе восемь летальных случаев было зарегистрировано за 16 ноября. Это на десять случаев меньше, чем в предыдущие сутки.