Минск, 17 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» не будет перевозить своими рейсами из Турции граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана из-за соответствующего решения турецких властей. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба авиаперевозчика из Белоруссии.

Nikolaiko27 Самолёт авикомпании Белавиа

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«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что попадающие под запрет на перевозку властей Турции пассажиры «Белавиа» могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября решение о запрете авиакомпании «Белавиа» перевозить граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на рейсах из Дубая в Белоруссию приняли власти ОАЭ.