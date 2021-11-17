Москва, 17 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 2966 случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 ноября оперативный штаб столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в главном городе страны выявили 2606 новых носителей вируса. Москва вернулась на первое место среди регионов России по суточном приросту заражений коронавирусом, выявленных исследованиями. У главного преследователя, Санкт-Петербурга, 2793 новых заражений коронавирусом.

Всего в Москве подтвердилось, согласно данным штаба, 1 904 523 случая заражения коронавирусом с начала пандемии.

За сутки в столице госпитализировали 940 заболевших, на ИВЛ находятся 732 пациента.