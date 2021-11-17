Воронеж, 17 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Большая очередь, в основном из пожилых людей, выстроилась у офиса «Мои документы» в одном из торговых центров Воронежа. Фото появилось в паблике «Твой и мой Воронеж» в «Вконтакте» накануне, 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфостойка МФЦ

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Длинная очередь, в которой стоят и пенсионеры, растянулась на несколько метров за пределами офиса МФЦ.

«Очередь в «Мои документы» (столько же сзади)… Многие люди в возрасте. Скамеек, лавочек, стульев нет. В очереди стоим 2 часа. 2 людям уже было плохо, стул им вынесли после того, как вся очередь стала возмущаться на скотское отношение. При всем этом, пускают в ТРЦ по QR-коду», — написал автор поста.

Пользователи предположили, что люди пришли в МФЦ подтвердить QR-код либо за оформлением субсидий на ЖКХ.

«Кажется, это апокалипсис и окончательное превращение людей в скотину. Добро пожаловать на первую ступень «крепостных крестьян», — написал в комментариях один из пользователей.