Москва, 17 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1247 человек, сообщает 17 ноября федеральный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Показатель является максимальным за всё время пандемии. Девять суток подряд суточная смертность в РФ превышает 1,2 тыс. летальных исходов. Днём ранее от ковида скончались 1240 человек. Всего в России с начала распространения вируса умерли от коронавирусной инфекции 259 084 человека, рассказали в штабе.

В Москве за сутки ушли из жизни 96 заболевших, в Санкт-Петербурге — 84, в Подмосковье — 57.

Напомним, что число выявленных заражений коронавирусом в России увеличилось за стуки на 36 626 случаев.