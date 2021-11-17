Москва, 17 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Закупка внедорожника для Центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», прошла с одним участником, но будет ли подписан с ним контракт, не сообщается. Сам тендер признали не состоявшимся, но в аукционной документации на этот счёт прописана возможность заключить контракт с единственным участником по начальной, то есть максимальной цене, или же «по согласованной с таким участником цене договора», передаёт ИА REGNUM.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Единственным участником торгов с начальной ценой 6,827 млн рублей стало ООО «Мэйджор Авто комплекс», учрежденное в сентябре 2007 года. Владелец — Михаил Бахтиаров. Фирма, занимающаяся розничной торговлей автомобилями, ранее выступала поставщиком свыше 30 госконтрактов на общую сумму более 358 млн рублей. Среди заказчиков в открытых источниках фигурировало и МВД РФ.

Напомним, Центр Гамалеи, которым руководит Александр Гинцбург, входивший в команду разработчиков вакцины, хочет приобрести внедорожник чёрного или чёрно-серого цвета с кожаным салоном. При этом летом 2021 года это же госучреждение уже приобрело автомобиль представительского класса марки Audi за 9,57 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лично Гинцбург за первый год пандемии нарастил свои доходы более чем в два раза — до 18 млн рублей. На сегодня глава Центра Гамалеи активно выступает в медиа-пространстве, агитируя за вакцинацию, которая сейчас за счёт введения QR-кодов обретает черты принудительной.

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