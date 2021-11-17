Волгоград, 17 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Более 79 тысяч комплектов трёх отечественных вакцин от COVID-19 поступило в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе администрации региона.

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Прививочные пункты получат 41 400 вакцин «Спутник Лайт», 28 200 комплектов «Спутник V» и 9 540 доз «ЭпиВакКороны». Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в 63 стационарных пунктах на базе поликлиник и больниц региона или в 10 торгово-развлекательных центров Волгограда и Волжского. Дополнительный пункт работает также в интерактивном музее «Россия — моя история».

По данным облздрава, защиту от коронавируса получили уже 1,16 млн жителей региона.