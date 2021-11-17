Канберра, 17 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В настоящее время в социальных сетях раздаются призывы прийти на очередную акцию протеста против ковид-ограничений, которая четвертый вечер подряд состоится у здания парламента Виктории (юго-восток Австралии) в Мельбурне. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

Nazareth College Мельбурн

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Отмечается, что протесты в Мельбурне, причиной которых стал недавно внесенный в парламент правительственный законопроект о предоставлении местным исполнительным властям новые полномочия по охране общественного порядка и здоровья в период пандемии, приобретают все более радикальные черты.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлой ночью протестующие повесили куклу премьер-министра Виктории Дэниэла Эндрюса на виселице.

Политические лидеры Австралии осудили протесты. В частности, лидер оппозиции Энтони Альбаниз из Лейбористской партии призвал протестующих прекратить угрожать чиновникам физической расправой. Сам премьер-министр Виктории Эндрюс, выступая на пресс-конференции 17 ноября, подчеркнул, что право на несогласие, возражение и протест «присущи нашей системе», но любые действия абсолютно не должны носить насильственный характер.