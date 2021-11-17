Мельбурн, Австралия, 17 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. За последние сутки во втором по численности населения штате Австралии Виктория выявили 996 случаев заражения коронавирусной инфекции и девять летальных исходов от последствий COVID-19. Об этом 17 ноября сообщается в Твиттер-аккаунте местного министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сейчас 87% жителей штата старше 12 лет считаются полностью вакцинированными от COVID-19. Всего в Виктории было поставлено 4 785 693 прививки.

14 260 человек болеют COVID-19 в активной форме.

За последние сутки в штате было проведено 72 010 тестов на COVID-19.

В настоящее время в больницах Виктории зарегистрировано 357 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них 58 человек находятся в реанимации и 35 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.