Сидней, Австралия, 17 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. За последние сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новый Южный Уэльс выявили 231 случай заражения коронавирусной инфекции. Об этом 17 ноября сообщается в Твиттер-аккаунте местного министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 17 ноября, 80,7% местного населения привились от COVID-19 первым компонентом вакцины. 73,9% жителей Нового Южного Уэльса считаются полностью привитыми.

За последние 24 часа в штате было проведено 88 104 теста на COVID-19.

В настоящее время 207 пациентов с диагнозом COVID-19 получают медицинскую помощь в больницах. 33 человека борются за свои жизни в реанимации.