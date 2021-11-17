Москва, 17 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в Санкт-Петербурге II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Об этом 17 ноября сообщает сайт правительства России.

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Мероприятие состоится с 9 по 10 декабря, ожидается участие порядка 300 делегатов из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Северной Америки — представителей государственных структур и научных организаций. Из-за эпидемиологической ситуации большинство участников выйдут на связь в дистанционном формате.

Целью конференции, как отметили в правительстве, станет демонстрация российских подходов к профилактике инфекционных болезней.

Подготовкой конференции будет заниматься Роспотребнадзор, для подведомственного ему Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Минфин выделит финансирование.

Аналогичная конференция проводилась и в 2020 году, тогда в ней приняли участие представители 20 стран мира.