Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Бесплатные лекарства от COVID-19 полагаются не всем пациентам. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба заявил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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«Есть обращения граждан, которые получили положительные тесты на ковид, что им препараты не предоставляют. Но лекарства выдаются не 100% заболевших, а только тем, у кого есть показания. И не полный комплекс, а только те препараты, которые необходимы конкретному человеку в соответствии с его патологией», — пояснил глава ведомства.

По словам Кобзева, в Ростовской области дефицита необходимых для лечения COVID-19 препаратов нет. На амбулаторном лечении находятся более 6,5 тыс. ковид-пациентов. Ещё 83 человека находятся на лечении, однако диагноз пока не подтверждён.

ИА REGNUM напоминает, что ранее жители Ростовской области с положительным результатом теста на коронавирус массово жаловались на отсутствие лекарств, необходимых для лечения амбулаторных пациентов. В частности, пациенты получают из поликлиники лишь парацетамол и обычные противовирусные препараты.