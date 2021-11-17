Вашингтон, 17 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов планируют закупить новый препарат против COVID-19, разработанный компанией Pfizer, сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Отмечается, что администрация президента Джо Байдена потратит на таблетки Paxlovid более $5 млрд. Планируется закупить данный препарат для лечения 10 млн пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Pfizer направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США) с целью получить разрешение на экстренное применение разработанного ей препарата от COVID-19.

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