Мельбурн, Австралия, 17 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс назвал сцены насилия во время протестов в столице Мельбурне против законопроекта о пандемии как «уродливое поведение» экстремистов. Уже три дня подряд протестующие собираются у ступеней здания местного парламента, где они требуют отменить ковид-ограничения и не вводить новых. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

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Вечером 16 ноября демонстрации против спорного законопроекта о пандемии превратились в мероприятие по нарушению общественного порядка, когда к мирным протестующим присоединились радикалы, которые угрожали премьер-министру Эндрюсу физической расправой.

Дебоширы также угрожали штурмом парламента и установили импровизированную виселицу с размещенной на ней куклой премьер-министра.

Журналисты отмечают, что политические лидеры в Виктории, но и по всей Австралии осудили действия протестующих.