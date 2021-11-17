Канберра, 17 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Вечером 16 ноября Льюис Дью вылетел в Великобританию, не зная, разрешат ли ему вернуться в Австралию — страну, которую он называл своим домом последние три с половиной года. Льюис, а также многие тысячи других жителей Австралии считают, что антикоронаиврусные ограничения на въезды и выезд из страны носят «дискриминационный» характер. Об этом 17 ноября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Пару дней назад Льюис в спешке организовал поездку в Великобританию, чтобы попрощаться со своей матерью, которая умерла после заражения коронавирусом в доме престарелых две недели назад. Он является одним из двух миллионов обладателей временной визы, которым все еще необходимо получить разрешение на выезд из Австралии, чтобы потом без проблем вернуться обратно в страну после полета за границу.

Ограничение на поездки, которое распространяется даже на полностью вакцинированных людей, возмутило жителей Австралии, которые называют это «дискриминационными» мерами. Журналисты отмечают, что уже более 50 000 человек подписали петицию с требованием отменить это правило. Граждане также надеются, что оно будет смягчено, по крайней мере, для лиц, которые привились от COVID-19.