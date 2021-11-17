Москва, 17 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Беременная женщина, болеющая COVID-19, не может передать вирус плоду, но, вероятнее всего, ребёнок может заразиться коронавирусом после рождения, сообщила врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина.

Pexels Беременная женщина

«Заболевание не передаётся внутриутробно, но у ребёнка высока вероятность заболеть после рождения», — сказала она РИА Новости.

По её словам, поэтому новорождённого сначала изолируют от матери, являющейся носителем вируса.

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Врач добавила, что, согласно рекомендациям Минздрава, вакцинироваться лучше всего во время планирования беременности или сделать прививку после срока 22 недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного внештатного специалиста по акушерству Минздрава РФ Романа Шмакова, по состоянию на конец октября от COVID-19 привились чуть более 9,5 тысяч беременных женщин в России.

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