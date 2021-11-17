Москва, 17 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Смягчение ограничений для вакцинированных, как и выдача им QR-кодов, больше напоминает очередной «пряник» для этой категории граждан, чем реальные меры по борьбе с COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

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"Мол, сделайте прививку и живите без забот. А ведь эти люди тоже могут представлять угрозу для окружающих», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что все предыдущие месяцы люди слышали от чиновников Минздрава и ученых, в том числе от разработчиков вакцин, что прививка не дает 100% защиты от заболевания, а защищает от тяжелой формы течения болезни.

«Уважаемые эксперты допускали, что вакцинированный человек может быть заразен, хотя, вероятно, в меньшей степени, чем не вакцинированный. А теперь все вакцинированные и переболевшие фактически объявляются стерильными. Но при этом тест на ковид им тоже надо будет сдавать», — указал депутат.

По мнению большинства ученых, иммунный ответ на прививку у некоторых людей может быть слабым. Кроме того, продолжительность действия иммунитета от COVID тоже может быть разной в зависимости от особенностей организма, добавил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. В документе говорится, что люди, прошедшие вакцинацию, или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, не будут отправляться на двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим. Остальных это послабление не касается.