Тбилиси, 17 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 50 707 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4732 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 17 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 795 847 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 731 996 победили инфекцию, в том числе 4812 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 212 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 72 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6614 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1175.

Днём ранее в Грузии в ходе 52 834 исследований выявили 5204 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4785 человек, скончались 83 пациента с COVID-19.