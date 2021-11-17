Новосибирск, 17 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Новосибирске на руководство заведения быстрого питания «Вилка-Ложка» в полицию поступили три заявления из-за проверки QR-кодов на входе. Посетители посчитали требование незаконным.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Какрассказала «Сиб.фм» владелица франшизы «Вилка-Ложка» в НовосибирскеОльга Аксёнова, 13 ноября в «Вилку-Ложку» на Ленина, 1 зашла группа людей, которые до этого стояли возле мэрии — высказывались против прививок и введения QR-кодов. После того как сотрудники заведения потребовали у них QR-коды, они стали кричать, что это незаконно.

После приезда полиции три человека из группы подали заявления. Свою позицию они аргументировали тем, что заведение не имеет права допускать дискриминацию посетителей, не пуская их без QR-кодов.