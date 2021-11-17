Москва, 17 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург не планируется отменять. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на форуме «Транспортная неделя», сообщили в Стройкомплексе.

Russianhighways.ru Трасса «Россия» (Москва — Санкт-Петербург)

Хуснуллин подчеркнул, что «мы не отказываемся от проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением. «Данный проект будет реализован в несколько этапов», — уточнил он.

«В настоящее время мы работаем над созданием железнодорожных входов и выходов из городов, где пройдет ВСМ, а в дальнейшем запустим основной ход», — пояснил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что правительство России может отказаться от строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

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