Москва, , 10:33 — REGNUM Правительство России может отказаться от строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Такой вариант в настоящее время обсуждается. Об этом со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, 11 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Железная дорога Jadrogc

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Так, согласно протоколу совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое прошло 27 октября, поручено рекомендовать РЖД снова оценить проект строительства ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» с учётом поручения президента России Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении северных портов.

В проекте этого протокола говорилось: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии «Москва — Санкт-Петербург» с участием крупнейших грузоотправителей». Ряд собеседников газеты утверждают, что строительство ВСМ может быть сдвинуто или вовсе отменено.

Отмечается, что вместе с обсуждением варианта отказа от ВСМ рассматривается возможность создания в перспективе грузового хода для обеспечения движения грузов на этом направлении, однако, в самих РЖД комментариев не дали.

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При этом участники рынка и эксперты считают, что отдельный грузовой ход на Санкт-Петербург не нужен. По их мнению, грузопоток сильно не вырастет, часть грузов с этого направления уже сняли при запуске «Сапсанов», а остальные успешно оттянула на себя платная автотрасса М-11 «Нева».

Напомним, ВСМ, стоимость которой в зависимости от способа финансирования оценивалась в 1,4−1,7 трлн рублей, должна сократить время перемещения между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Строительство планировалось завершить в 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал прохождение высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» по Ленобласти и создал рабочую группу по реализации проекта на территории региона. Трасса в Ленинградской области пройдёт по Тосненскому району. Её протяженность в границах региона составит 76 километров. В Ленобласти планируется строительство одной пассажиро-технической станции — Жаровская.