Сеул, 17 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у двенадцати человек, включая представителей министерства обороны.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 441.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2147.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3187 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 402 775.

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