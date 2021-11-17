Симферополь, 17 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов опустил введение новых ограничений для жителей, не привившихся против коронавируса. Об этом он сообщил в соцсетях по итогам заседания регионального оперштаба 16 ноября.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

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«По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно», — написал Аксёнов.

Аксёнов также уточнил, что на данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%. В регионе в наличии более 130 тысяч доз вакцины «Спутник V». Аксёнов уточнил, что в регионе наблюдается дефицит однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», но обещал, что проблема будет устранена.

В Крыму за последние сутки было подтверждено 859 новых случаев заражения, общее число заразившихся — более 109,5 тыс. человек.