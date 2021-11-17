Сухум, 17 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Около 1,6 тыс. пациентов приняли военные медики мобильного госпиталя Минобороны России, развёрнутого в Сухуме для помощи в борьбе с эпидемией. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) МО РФ.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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«В данный момент на лечении в стационаре находится более 90 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в госпитале вылечили 470 человек. Пациентов привозят из всех районов республики. Приём пациентов ведётся круглосуточно. В госпитале также работает лаборатория, в которой проводят тесты на коронавирус, помогая местной лаборатории.

Напомним, мобильный госпиталь МО РФ начал работать в Абхазии в августе. Он рассчитан на 100 мест, при необходимости можно добавить ещё 50.