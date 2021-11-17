Казань, 17 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Татарии подтвердили еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 17 ноября 1134 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причины смерти еще троих мужчин и четырех женщин 1932−1978 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 2020 и 2021 годы среди осужденных и следственно-арестованных выявили только один случай заражения коронавирусом.

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