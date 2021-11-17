Берлин, 17 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Новый максимальный с начала пандемии рекорд по числу выявленных носителей коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 зарегистрирован в Германии. Об этом 17 ноября свидетельствуют данные института Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ).

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За последние 24 часа в Германии выявлено 52 826 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 составило 294 случая за прошедшие сутки. Всего с начала эпидемии в стране было подтверждено заражение коронавирусом у 5 129 950 жителей ФРГ, число погибших от последствий заболевания COVID-19 достигло 98 274 человек.

Также стало рекордным и число заражений в течение недели на 100 тыс. человек. Оно в настоящее время составляет 319,5. Неделю назад этот показатель составлял 232,1, а 16 ноября достиг значения 312,4. В начале пандемии этот показатель был решающим для ввода или отмены ограничительных мер в стране. В настоящее время во внимание принимается целый ряд факторов, в том числе процент вакцинированных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению большинства немцев, предпринятые правительством меры недостаточны для преодоления пандемии.