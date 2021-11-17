Кишинёв, 17 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 16 ноября выявили 977 случаев заражения коронавирусом в ходе 7479 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 354 755 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 335 084 человека, в том числе 1462 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2383 пациента с COVID-19, из которых 299 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8602 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 53 таких случая.

Днём ранее в стране выявили 956 заражений коронавирусом в результате проведения 6470 тестов. Выздоровевшими врачи признали 913 человек, умерли 54 пациента с COVID-19.