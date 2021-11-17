Киев, 17 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Россия может добиться признания воссоединения Крыма со стороны Евросоюза, а также снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, написал украинский военный эксперт Олег Жданов в статье для издания «Главред».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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По его словам, ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Россия. Для президента РФ Владимира Путина «миграционный кризис — это многоходовка».

«У него (Путина) свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток— 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина — довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», — пишет Жданов.

Вместе с тем, добавил он, из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, «планы России» вряд ли осуществятся, но тем не менее, такая вероятность есть.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши отказались впустить мигрантов в страну, обвинив Белоруссию в провокации с использованием людей на границе. После очередной попытки нелегалов прорваться через ограждения, в Варшаве заявили, что к новой атаке были причастны силовики Белоруссии.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии быстрее восстановить порядок на границе с Польшей.

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