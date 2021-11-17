На Украине допустили возможность признания Крыма российским со стороны ЕС
Киев, 17 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Россия может добиться признания воссоединения Крыма со стороны Евросоюза, а также снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, написал украинский военный эксперт Олег Жданов в статье для издания «Главред».
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По его словам, ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Россия. Для президента РФ Владимира Путина «миграционный кризис — это многоходовка».
Вместе с тем, добавил он, из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, «планы России» вряд ли осуществятся, но тем не менее, такая вероятность есть.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши отказались впустить мигрантов в страну, обвинив Белоруссию в провокации с использованием людей на границе. После очередной попытки нелегалов прорваться через ограждения, в Варшаве заявили, что к новой атаке были причастны силовики Белоруссии.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии быстрее восстановить порядок на границе с Польшей.
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