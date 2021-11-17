Доха, 17 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Условия въезда в Катар для российских туристов изменили власти этой арабской страны, добавив РФ в свой «красный» список по ситуации с коронавирусу. Об этом 16 ноября сообщило издание Independent со ссылкой на катарские власти.

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Путешественники из государств «красного» перечня должны по прибытии в Катар сдать ПЦР-тест и ожидать его результаты в течение двухдневного карантина в одном из специальных отелей.

Лицам, привитым от COVID-19 российским препаратом «Спутник V», который признан катарскими властями «условно утвержденной вакциной», необходимо перед путешествием сделать анализ крови на наличие антител к коронавирусу. Невакцинированные туристы обязаны пройти семидневный карантин после въезда в Катар.

Кроме России, в «красном» списке катарского правительства оказались еще 20 стран, в том числе Великобритания, Сингапур, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Кипр изменил статус семи стран из-за эпидемиологической обстановки в этих государствах. Речь идет об их классификации для использования соответствующих требований в отношении туристов, прибывающих на кипрскую территорию.